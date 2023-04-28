Первым арабским космонавтом в истории стал уроженец ОАЭ

Мужчина должен принять участие в модернизации системы выработки электроэнергии на МКС.
Бортовой инженер Султан Аль-Неяди присоединится к астронавту НАСА Стиву Боуэну в почти семичасовом выходе в открытый космос за пределами Международной космической станции (МКС) сегодня.
Команде нужно будет отсоединить одну из антенн для ее последующего возвращения на Землю. Примечателен тот факт, что уроженец Объединенных Арабских Эмиратов станет первым арабом, полетевшим в космос.
«Быть выбранным в качестве первого арабского астронавта, совершившего выход в открытый космос — это большая честь и ответственность», — написал Аль-Неяди.
Инженер прошел все необходимые тесты и проведет на борту МКС несколько месяцев. Он является первым арабским, но одиннадцатым мусульманским астронавтом.