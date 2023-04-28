Нидерландский гонщик Ферстаппен показал лучший результат в первой сессии Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

Нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен выступил с самым лучшим результатом в первой сессии свободных заездов чемпионата Гран-при Азербайджана «Формулы-1».
Лучший круг лидера был совершен за одну минуту и 42,315 секунды. После него в таблице зачета пилотов расположен Шарль Леклер из «Феррари» с отставанием в 0,037 секунды, а тройку лучших замкнул коллега Ферстаппена мексиканец Серхио Перес с отставанием в 0,139 секунды.
Заезды организованы в рамках четвертого этапа чемпионата «Формула-1». Гонки проходят в Азербайджане, на городской трассе Баку.
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