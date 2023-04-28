ДНК-карты: разработка генетиков ЮФУ поможет найти отца Федора Достоевского

Как рассказала эксперт, генетический материал со временем претерпевает значительные изменения. На протяжении жизни человека в ДНК возникают тысячи изменений — мутаций. Большая часть этих изменений нейтральна, 1% мутаций приносит явный вред, полезные мутации возникают еще реже. Скорость возникновения и накопления мутаций различается в разных тканях и органах. К примеру, в одной нервной клетке мозга (нейроне) у человека возникает одна мутация раз в две недели. Таким образом, к восьмидесяти годам среднестатистический нейрон несет в себе около 2400 мутаций. Причинами мутаций могут являться как нарушения процесса копирования ДНК в клетках, так и действие внешних факторов, к которым относятся электромагнитные излучения, в частности ультрафиолет и радиация, многие химические вещества, вирусы.