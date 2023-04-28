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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену

Общество
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену

Пожизненное заключение за государственную измену введено в России. Об этом говорится в соответствующем указе президента РФ Владимира Путина.

Документ с подписью главы государства опубликован в пятницу. Поправки вводятся в УК РФ. По статье 275 («Государственная измена») устанавливается пожизненное лишение свободы. Ранее максимальный срок составлял до 20 лет.

Также был увеличен максимальный срок по статье «террористический акт» — с 15 до 20 лет. За совершение акта международного терроризма — от 12 лет (ранее — от десяти лет).

Закон увеличивает с пяти до семи лет лишения свободы минимальное наказание за вовлечение в совершение террористических преступлений. Минимальный срок за пособничество составит 12 лет (ранее — десять лет).

Ранее Владимир Путин подписал закон о лишении гражданства за дискредитацию ВС РФ.
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