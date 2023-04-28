Президент РФ Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену

Пожизненное заключение за государственную измену введено в России. Об этом говорится в соответствующем указе президента РФ Владимира Путина.
Документ с подписью главы государства опубликован в пятницу. Поправки вводятся в УК РФ. По статье 275 («Государственная измена») устанавливается пожизненное лишение свободы. Ранее максимальный срок составлял до 20 лет.
Также был увеличен максимальный срок по статье «террористический акт» — с 15 до 20 лет. За совершение акта международного терроризма — от 12 лет (ранее — от десяти лет).
Закон увеличивает с пяти до семи лет лишения свободы минимальное наказание за вовлечение в совершение террористических преступлений. Минимальный срок за пособничество составит 12 лет (ранее — десять лет).
Ранее Владимир Путин подписал закон о лишении гражданства за дискредитацию ВС РФ.