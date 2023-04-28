Гастроэнтеролог Неронов объяснил, как выбрать мясо перед праздниками и избежать отравления

Тщательный подход к выбору мяса поможет избежать отравления в период праздников. Как определить качество продукта, рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов.
Специалист посоветовал обращать внимание на консистенцию, цвет и аромат мяса. Оно должно быть эластичным, пахнуть свежестью и не оставлять вмятин после нажатия.
«Запомните — мясо должно пахнуть мясом», — приводит слова Неронова «Газета.RU».
Гастроэнтеролог озвучил советы и по мариновке мяса. Он рекомендовал не оставлять полученную смесь надолго в тепле, так как майонез и другие ингредиенты могут стать средой для размножения микроорганизмов.
Свиное мясо нарушает липидный профиль крови и повышает уровень холестерина. Об этом ранее сообщили российские диетологи.