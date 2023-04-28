В Рязанской области отменили все массовые мероприятия на майские праздники

Власти Рязанской области отказались от мероприятий с большим скоплением людей на майские праздники. Сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Представитель правительства отметила, что в области не будет проводиться демонстрация в честь 1 Мая. Также было отменено шествие «Бессмертный полк», но состоятся концерты с исполнением песен о Великой Победе. Стоит отметить, что ветеранов все равно будут поздравлять. Тематические выступления в парках тоже будут проводиться.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в параде Победы 9 мая примут участие подразделения бойцов СВО.