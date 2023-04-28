Юрист Хаминский высказался о ходе расследования дела в отношении блогера Блиновской

Налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в городе Москва и Московской области Александр Хаминский в беседе с корреспондентом ФАН прокомментировал последние новости о ходе расследования уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской.
Утром, 28 апреля Главное следственное управление СКР по городу Москва сообщило, что Елена Блиновская дала признательные показания и созналась в совершении преступления, предусмотренного статьей 198 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов». Одновременно Следком сообщил, что сегодня в суде будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения, связанной с ограничением свободы. Вопрос о том, что сподвигло известного блогера признать вину остается открытым, ведь признание не только не улучшило, но, скорее, усугубило ее положение.
Так, Александр Хаминский обратил внимание, что с текущего года по инициативе президента России Владимира Путина в уголовное законодательство были внесены серьезные изменения.
«Теперь для прекращения уголовного преследования по так называемым налоговым статьям достаточно уплатить в бюджет сумму сокрытых налогов, после чего у следствия императивно возникает обязанность закрыть уголовное дело. При этом признания в совершении преступления не требуется. Зачем Блиновской потребовалось давать признательные показания, и кто подтолкнул ее к такому шагу, остается загадкой», — отметил юрист.
В случае с Блиновской, считает собеседник ФАН, следует обратить на особенности применения второй инкриминируемой блогеру статьи — 174.4 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершенного им преступления». Ведь прежде, чем говорить о легализации преступных доходов, необходимо установить виновность лица в совершении преступления, в результате которого эти доходы были получены.
«Таким образом, перед Блиновской стояла альтернатива: молча уплатить в бюджет 918 млн рублей и на законных основаниях потребовать прекращения уголовного дела или уплатить, признать вину и оказаться перед угрозой привлечения к уголовной ответственности на этот раз за отмывание. По неизвестным пока причинам блогер выбрала второй, наиболее рискованный для нее вариант с неясной перспективой. Если человек оступился, ему нужно помочь подняться, оправиться, по возможности избежать сурового наказания и подсказать, как и куда идти дальше. Жаль, что в трудный момент рядом с Блиновской не оказалось верного и квалифицированного помощника», — резюмировал Александр Хаминский.
Правоохранители призывают отправить Блиновскую под домашний арест. Ранее адвокат блогера Александр Карабанов предположил, какое решение может принять суд по делу его подзащитной.