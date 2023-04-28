Юрист Хаминский высказался о ходе расследования дела в отношении блогера Блиновской

Утром, 28 апреля Главное следственное управление СКР по городу Москва сообщило, что Елена Блиновская дала признательные показания и созналась в совершении преступления, предусмотренного статьей 198 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов». Одновременно Следком сообщил, что сегодня в суде будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения, связанной с ограничением свободы. Вопрос о том, что сподвигло известного блогера признать вину остается открытым, ведь признание не только не улучшило, но, скорее, усугубило ее положение.