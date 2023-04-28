Врач Екатерина Кашух назвала безопасные для здоровья способы похудеть перед отпуском

По мнению Кашух, на данный момент нет единственно верной диеты. Как правило, врачи рекомендуют просто потреблять на 500 калорий меньше. Помимо этого, нужно обеспечить аэробную нагрузку в неделю — минимум 150 минут. Таким образом, чтобы убрать лишний вес к отпуску, необходимо подумать об этом заблаговременно.