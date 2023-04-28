Врач Екатерина Кашух назвала безопасные для здоровья способы похудеть перед отпуском

Врач Екатерина Кашух объяснила, как правильно похудеть к летнему сезону. Она уверена, что необходимо выбирать способы, которые не нанесут вред здоровью.
Специалист полагает, что оптимальная скорость потери лишнего веса — до одного килограмма в неделю. Подобное означает, что организм постепенно переходит на новую систему питания. В противном случае, по словам Кашух, человек может быстро вернуть сброшенное.
По мнению Кашух, на данный момент нет единственно верной диеты. Как правило, врачи рекомендуют просто потреблять на 500 калорий меньше. Помимо этого, нужно обеспечить аэробную нагрузку в неделю — минимум 150 минут. Таким образом, чтобы убрать лишний вес к отпуску, необходимо подумать об этом заблаговременно.
Стоит отметить, что избавляться от лишнего веса необходимо и женщинам, и мужчинам. Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» опубликовало рекомендации для представителей сильного пола.