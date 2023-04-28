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В министерстве обороны Украины анонсировали создание специального агентства по закупкам

Политика
В министерстве обороны Украины анонсировали создание специального агентства по закупкам

Специальное агентство, в обязанности которого войдет проведение закупок, создадут при министерстве обороны Украины. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила Юлия Марушевская, возглавляющая офис ведомства по поддержке изменений.

По ее словам, в скором времени в рамках МО страны появится новый консультативно-совещательный орган. Его сотрудники займутся «трансформацией» ведомства, включая модернизацию системы торгов.

«Первый проект — это реформа закупок, это касается исключительно той номенклатуры, которая не является летальной», — отметила Марушевская.

Она добавила, что данный проект предполагает создание специального агентства для работы с государственным заказом. При этом в организацию войдут люди, которые умеют анализировать рынок и уже заключали прозрачные договоры.

Таким образом Киев надеется привлечь к работе «лучших украинских и мировых поставщиков», подытожила государственный служащий.

Меж тем стало известно о планах Европейского союза продлить договор о беспошлинном ввозе украинских товаров на территорию стран-участниц содружества. Срок действия соглашения увеличат на один год.
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