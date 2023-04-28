Более 1000 аварийных деревьев спилят в Пскове в этом году

Помимо этого, в 2023 году в столице региона спилят и вывезут аварийные деревья. Свыше тысячи деревьев будет спилено в самом Пскове и порядка 150 – на Крестовском шоссе. Непосредственное выполнение данных работ будет возложено на «Службу благоустройства города» и УГХ.