Более 1000 аварийных деревьев спилят в Пскове в этом году

Депутаты Псковской гордумы во время очередной 10-й сессии рассмотрели, а затем утвердили план благоустройства и озеленения Пскова на текущий год.
Как сообщает интернет-портал «Псковская Лента Новостей», согласно принятому постановлению, в областном центре проведут капремонт автомагистралей и тротуаров, сделают прочистку ливневок, отремонтируют колодцы в соответствии с установленным графиком, обновят автобусные остановки и вплотную займутся благоустройством дворовых территорий с парками.
Помимо этого, в 2023 году в столице региона спилят и вывезут аварийные деревья. Свыше тысячи деревьев будет спилено в самом Пскове и порядка 150 – на Крестовском шоссе. Непосредственное выполнение данных работ будет возложено на «Службу благоустройства города» и УГХ.