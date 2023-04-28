FT: ЕС планирует ввести ограничения против некоторых стран за реэкспорт продукции в РФ

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что разовый взнос бизнеса в бюджет РФ можно будет выплатить в текущем году в размере 5%, а в 2024 году в размере 10%. Данный шаг позволит получить российскому бюджету порядка 2,5 триллионов рублей, пишет «Вечерняя Москва».