FT: ЕС планирует ввести ограничения против некоторых стран за реэкспорт продукции в РФ

Евросоюз рассматривает возможность введения экспортных ограничений против стран, которые занимаются реэкспортом санкционных товаров в Россию. Об этом сообщило издание Financial Times.
Согласно источникам издания, Еврокомиссия исследовала юридический механизм позволяющий ввести ограничения на продажу ряда продуктов в определенные страны. Данный шаг может стать значительной мерой по пресечению обхода введенных рестрикций.
Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что разовый взнос бизнеса в бюджет РФ можно будет выплатить в текущем году в размере 5%, а в 2024 году в размере 10%. Данный шаг позволит получить российскому бюджету порядка 2,5 триллионов рублей, пишет «Вечерняя Москва».