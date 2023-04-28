В ЦАР бандиты убили китайцев, ЧВК «Вагнер» оказала всю необходимую помощь — Пригожин

Бойцы ЧВК «Вагнер» посодействовали в розыске бандитов, убивших девять граждан Китая в Центральноафриканской Республике. Об этом заявил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Репортер The New York Times обратился к предпринимателю с запросом о деятельности «музыкантов» в ЦАР. В нем журналист сделал акцент на позиции ЦРУ по этому вопросу. По мнению агентства, «вагнеровцы» якобы «причастны» к нейтрализации китайцев на месте золотодобычи в Чимболо.
Пригожин поспешил поставить корреспондента NYT на место. Он подчеркнул, что отчеты о розыске убийц уже отправлены китайским властям.
«Дело было следующим образом: бандиты убили китайцев, ЧВК «Вагнер» оказала всю необходимую помощь, в том числе в розыске этих бандитов. Бандиты были найдены, вещественные доказательства были найдены, и человек, который остался в живых, сознался в содеянном. Поэтому здесь обсуждать нечего. Попытки ЦРУ нас обвинить — это то же самое, что обвинить сейчас президента Байдена в изнасиловании Анджелы Дэвис. В остальном ваши вопросы носят провокационный, хамский характер. Будете задавать подобные вопросы — отвечать не будем», — предупредил основатель «оркестра», заявление которого опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее пресс-служба Пригожина сочла провокацией вопросы зарубежных СМИ об «участии» ЧВК «Вагнер» в конфликте в Судане. По ее мнению, подобными запросами журналисты пытаются втянуть третьи страны в сложившуюся ситуацию. Представители «Конкорда» дали понять, что на территории республики нет сотрудников, связанных с «оркестром» или его основателем.