Репортер The New York Times обратился к предпринимателю с запросом о деятельности «музыкантов» в ЦАР. В нем журналист сделал акцент на позиции ЦРУ по этому вопросу. По мнению агентства, «вагнеровцы» якобы «причастны» к нейтрализации китайцев на месте золотодобычи в Чимболо.