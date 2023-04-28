Премьеру Венгрии Орбану посоветовали быть внимательнее к здоровью на фоне «проблем с сердцем» у Эрдогана

Премьер-министр Виктор Орбан должен внимательно следить за состоянием своего здоровья. Об этом сообщил в беседе с SM News политолог Александр Шпаковский.
Эксперт отметил, что сейчас складывается тенденция относительно ухудшения самочувствия лидеров некоторых стран, которые симпатизируют России. Многие из них не стесняются высказываться о США негативно.
«Очень внимательно к своей безопасности нужно относиться венгерскому премьер-министру Виктору Орбану», — отметил Шпаковский.
В частности, 25 апреля плохо себя почувствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. СМИ сообщали, что тот якобы пережил инфаркт. Сам глава государства назвал самочувствие следствием гриппа. Ранее сообщалось о якобы экстренной госпитализации президента Сербии Александра Вучича. Сам же сербский президент появился на публике после этих сообщений. Комментировать слухи о состоянии своего здоровья он отказался.