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Премьеру Венгрии Орбану посоветовали быть внимательнее к здоровью на фоне «проблем с сердцем» у Эрдогана

Политика
Премьеру Венгрии Орбану посоветовали быть внимательнее к здоровью на фоне «проблем с сердцем» у Эрдогана

Премьер-министр Виктор Орбан должен внимательно следить за состоянием своего здоровья. Об этом сообщил в беседе с SM News политолог Александр Шпаковский.

Эксперт отметил, что сейчас складывается тенденция относительно ухудшения самочувствия лидеров некоторых стран, которые симпатизируют России. Многие из них не стесняются высказываться о США негативно.

«Очень внимательно к своей безопасности нужно относиться венгерскому премьер-министру Виктору Орбану», — отметил Шпаковский.

В частности, 25 апреля плохо себя почувствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. СМИ сообщали, что тот якобы пережил инфаркт. Сам глава государства назвал самочувствие следствием гриппа. Ранее сообщалось о якобы экстренной госпитализации президента Сербии Александра Вучича. Сам же сербский президент появился на публике после этих сообщений. Комментировать слухи о состоянии своего здоровья он отказался.
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