В офисе президента Украины призвали Китай дистанцироваться от России для сохранения своего влияния

В эфире украинского телеканала «Рада» политик прокомментировал недавний телефонный разговор главы Китая Си Цзиньпина и украинского президента Владимира Зеленского. Китайский лидер заявил, что на Украину прибудет представитель страны по делам Евразии для дополнительного обсуждения путей решения украинского конфликта.