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В офисе президента Украины призвали Китай дистанцироваться от России для сохранения своего влияния

Политика
В офисе президента Украины призвали Китай дистанцироваться от России для сохранения своего влияния

Китаю нужно дистанцироваться от России, чтобы сохранить свое положение на международной арене, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В эфире украинского телеканала «Рада» политик прокомментировал недавний телефонный разговор главы Китая Си Цзиньпина и украинского президента Владимира Зеленского. Китайский лидер заявил, что на Украину прибудет представитель страны по делам Евразии для дополнительного обсуждения путей решения украинского конфликта.

«Год Китай не мог определиться с позицией, и сейчас ему предстоит сделать выбор: или он работает в рамках, определенных международным правом <...> или продолжает стоять в стороне и тогда он постепенно будет терять свое влияние, в том числе и экономическое», — заявил Подоляк.

Ранее Си Цзиньпин прокомментировал свой разговор с украинским президентом. Он отметил, что КНР всегда выступают на стороне мира.
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