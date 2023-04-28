Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В результате подрыва автомобиля в Белгородской области погибли два человека

Происшествия
В результате подрыва автомобиля в Белгородской области погибли два человека

Власти сообщили о том, что в результате подрыва автомобиля на мине в Белгородской области погибли два человека.

Прежде источник ФАН раскрыл детали происшествия. В автомобиле, который подорвался на мине, находились четыре человека, из которых трое мужчин и женщина.

Соответствующие органы пока не установили тип взрывного устройства. Предполагается, что мина могла быть как времен Великой Отечественной войны (ВОВ), так и современной.

Ранее радио «Спутник» сообщало о том, что при обстреле ВСУ села Щетиновка в Белгородской области пострадала женщина. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал подробности инцидента.
белгородская область мина автомобиль
Военкоры ФАН