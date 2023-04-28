Надо уметь находиться наедине с самим собой: актер Георгий Тесля-Герасимов о чувстве грусти и печали в зоне СВО

Грусть, печаль и одиночество — это обычные чувства для любого нормального человека, а для людей, находящихся в зоне СВО, уж тем более, отметил доброволец НМ ДНР, актер и режиссер Георгий Тесля-Герасимов.
Как он объяснил в авторской колонке для ФАН, пережить эти ощущения помогает умение находиться наедине с самим собой и способность взглянуть сверху на картину мира. В один из таких моментов он обратил внимание на существующую дисгармонию человека и живой природы: заброшенный дом, а вокруг жизнь — цветущие алые тюльпаны.
В зоне СВО понимаешь, насколько сильно сейчас разделены человек и живая природа. Колонка Георгия Тесля-Герасимова
Иногда человек грустит. Грусть или какая-то печаль — это нормальное состояние. Человеку вполне может быть даже одиноко, просто надо уметь находиться наедине с самим собой. Здесь, на земле, где идет специальная военная операция, наверное, каждый нормальный человек: будь то военнослужащий или мирный житель, — в тех или иных ситуациях находится наедине с самим собой.
Сейчас в Донбасс пришла весна: все зацвело, аромат стоит. Прогуливался, думал о чем-то своем, вдруг увидел в полуразрушенном брошенном и забытом доме пчелиные ульи. Прямо во дворе стояли. И меня посетила мысль, что мы защищаем Родину, работаем, копошимся, живем и как те пчелы не осознаем картины мира снаружи.
Идет специальная военная операция. В каких-то 7-8 километрах от меня идут бои, гибнут люди. А тут такая картина: тишина, во дворе брошенного дома стоят пустые ульи, а кругом красные тюльпаны, как знак единения человека и живой природы. Но чувствуется резонанс.
Вот, смотрите, человек ведь тоже часть природы. Его тело состоит в среднем на 60% из воды, на 34% из органических веществ, на 6 % — из неорганических. Между человеком и природой существует связь, но в зоне СВО понимаешь, насколько сильно мы сейчас разделились и все никак не можем найти гармонию жизни. Причем эта гармония очень важна, и нам надо пытаться вернуться к ней.
Наша страна сегодня здесь пытается найти гармонию, но ни Европа, ни Запад в целом этого не замечают. Однако это не помешает нам расставить все на свои места: природа и человек вновь будут жить в унисон на земле Донбасса!