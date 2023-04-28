Надо уметь находиться наедине с самим собой: актер Георгий Тесля-Герасимов о чувстве грусти и печали в зоне СВО

Вот, смотрите, человек ведь тоже часть природы. Его тело состоит в среднем на 60% из воды, на 34% из органических веществ, на 6 % — из неорганических. Между человеком и природой существует связь, но в зоне СВО понимаешь, насколько сильно мы сейчас разделились и все никак не можем найти гармонию жизни. Причем эта гармония очень важна, и нам надо пытаться вернуться к ней.