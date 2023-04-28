Вице-премьер РФ Хуснуллин: в этом году запланирован ремонт 180 млн квадратных метров дорог

Хуснуллин рассказал, что в 2022 году в России было отремонтировано 176 млн. квадратных метров дорог. Теперь же на эту облагораживающую города деятельность было дополнительно выделено 140 млрд руб. Также на собрании было отмечено, что в прошлом году в России был самый большой объем ремонта дорог со времен СССР.