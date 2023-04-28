Вице-премьер РФ Хуснуллин: в этом году запланирован ремонт 180 млн квадратных метров дорог

Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин после заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию заявил, что на 2023 год запланирован ремонт более 180 млн квадратных метров дорог. Об этом сообщает «Профиль».
Хуснуллин рассказал, что в 2022 году в России было отремонтировано 176 млн. квадратных метров дорог. Теперь же на эту облагораживающую города деятельность было дополнительно выделено 140 млрд руб. Также на собрании было отмечено, что в прошлом году в России был самый большой объем ремонта дорог со времен СССР.
Ранее стало известно, что десятки дорог в Новосибирской области пострадали от паводков. Сотрудники территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области оценили ситуацию с весенним подтоплением автотрасс.