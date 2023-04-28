Египет принял более 16 тысяч иностранных граждан с территории охваченного конфликтом Судана

Ранее внешнеполитическое ведомство АРЕ рассказало о завершении эвакуации из соседнего государства 1140 своих граждан. Из них 443 человека переправлены через наземные пограничные переходы, 697 — по воздуху. Власти продолжают усилия по вывозу соотечественников, находящихся в Судане. По официальным данным, всего в восточноафриканской республике остается до 10 тыс. египтян, среди которых около 5 тысяч студентов.