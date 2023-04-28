Египет принял более 16 тысяч иностранных граждан с территории охваченного конфликтом Судана

Каир, 28 апреля. Министерство иностранных дел Египта объявило, что количество иностранцев, принятых через пограничные переходы с Суданом с начала вооруженного конфликта, достигло 16 тыс. человек. Среди них граждане 50 стран и сотрудники шести международных организаций.
«Египтяне работают круглосуточно над тем, чтобы облегчить прием людей, спасающихся от военных столкновений в Судане, и обеспечить их потребности», — сообщил представитель МИД Ахмад Абу Зейд.
Ранее внешнеполитическое ведомство АРЕ рассказало о завершении эвакуации из соседнего государства 1140 своих граждан. Из них 443 человека переправлены через наземные пограничные переходы, 697 — по воздуху. Власти продолжают усилия по вывозу соотечественников, находящихся в Судане. По официальным данным, всего в восточноафриканской республике остается до 10 тыс. египтян, среди которых около 5 тысяч студентов.
Между тем противоборствующие стороны конфликта в Судане объявили об очередном, уже пятом, 72-часовом режиме прекращения огня. Перемирие направлено на обеспечение свободного передвижения людей и облегчения работы гуманитарных коридоров.