Международная конференция, организованная российской партией «Зеленые» при поддержке объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, прошла в Крыму в Форосе 28 апреля.
В ходе мероприятия лидер профсоюзов Сергей Вострецов обратился с приветствием к делегатам конференции. Он отметил, что недавно украинские боевики атаковали беспилотниками Курскую АЭС. То же самое регулярно они делают в отношении Запорожской АЭС. По его мнению, натовские кураторы во главе с президентом Джо Байденом не понимают, что Чернобыль, годовщина которого была совсем недавно, 26-го апреля, может быть детским садом по сравнению с возможной новой трагедией.
«Американцам наплевать, они за океаном, Европе же просто будет крышка. В ЕС молчаливо съели то, что США лишили их дешевого газа, взорвав «Северный поток», и фактически убили их экономику. Но это еще можно пережить, пусть в голоде и в холоде, но можно. Однако в случае аварии на АЭС они просто погибнут. Это не просто "на зло маме отморозить уши", это уже реальная угроза жизни миллионам ни в чем не повинных европейцев, которые стали заложниками своих правителей, приведенных к власти Госдепом США», — сказал Вострецов.
В ходе международной конференции лидер профсоюзов призвал рассмотреть ряд вопросов. Он также посоветовал зарубежным журналистам громко бить в набат пока еще не поздно.
«Совсем скоро полчища головорезов попрут на Россию, не считаясь ни с чем, но мы готовы их встретить. И пусть не сомневаются, используем для своей защиты все виды имеющегося у нас оружия! Но мир должен знать, что за последствия, которые могут произойти, вина полностью лежит на провокаторе Байдене и его натовских извращенцах из Европы!» — заявил Сергей Вострецов.
Кроме того, он предположил, что именно в западных секретных лабораториях в свое время мог быть создан коронавирус.