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Сергей Вострецов предостерег Запад от повторения трагедии Чернобыля руками украинских боевиков

Общество
Сергей Вострецов предостерег Запад от повторения трагедии Чернобыля руками украинских боевиков

Международная конференция, организованная российской партией «Зеленые» при поддержке объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, прошла в Крыму в Форосе 28 апреля.

В ходе мероприятия лидер профсоюзов Сергей Вострецов обратился с приветствием к делегатам конференции. Он отметил, что недавно украинские боевики атаковали беспилотниками Курскую АЭС. То же самое регулярно они делают в отношении Запорожской АЭС. По его мнению, натовские кураторы во главе с президентом Джо Байденом не понимают, что Чернобыль, годовщина которого была совсем недавно, 26-го апреля, может быть детским садом по сравнению с возможной новой трагедией.

Сергей Вострецов предостерег Запад от повторения трагедии Чернобыля руками украинских боевиков
«Американцам наплевать, они за океаном, Европе же просто будет крышка. В ЕС молчаливо съели то, что США лишили их дешевого газа, взорвав «Северный поток», и фактически убили их экономику. Но это еще можно пережить, пусть в голоде и в холоде, но можно. Однако в случае аварии на АЭС они просто погибнут. Это не просто "на зло маме отморозить уши", это уже реальная угроза жизни миллионам ни в чем не повинных европейцев, которые стали заложниками своих правителей, приведенных к власти Госдепом США», — сказал Вострецов.

В ходе международной конференции лидер профсоюзов призвал рассмотреть ряд вопросов. Он также посоветовал зарубежным журналистам громко бить в набат пока еще не поздно.

«Совсем скоро полчища головорезов попрут на Россию, не считаясь ни с чем, но мы готовы их встретить. И пусть не сомневаются, используем для своей защиты все виды имеющегося у нас оружия! Но мир должен знать, что за последствия, которые могут произойти, вина полностью лежит на провокаторе Байдене и его натовских извращенцах из Европы!» — заявил Сергей Вострецов.
Сергей Вострецов предостерег Запад от повторения трагедии Чернобыля руками украинских боевиков

Кроме того, он предположил, что именно в западных секретных лабораториях в свое время мог быть создан коронавирус.

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