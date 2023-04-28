Сергей Вострецов предостерег Запад от повторения трагедии Чернобыля руками украинских боевиков

В ходе мероприятия лидер профсоюзов Сергей Вострецов обратился с приветствием к делегатам конференции. Он отметил, что недавно украинские боевики атаковали беспилотниками Курскую АЭС. То же самое регулярно они делают в отношении Запорожской АЭС. По его мнению, натовские кураторы во главе с президентом Джо Байденом не понимают, что Чернобыль, годовщина которого была совсем недавно, 26-го апреля, может быть детским садом по сравнению с возможной новой трагедией.