Жители ливийского города Аз-Завия вышли на протесты против местных вооруженных группировок

Аз-Завия, 28 апреля. Жители города Аз-Завия на западе Ливии организовали массовые протесты, сопровождающиеся перекрытием дорог и осадой правительственных зданий. Поводом послужило выложенное в Сеть видео, на котором боевики местных группировок пытают молодых людей.
По информации источников СМИ, изображенный на ролике мужчина, подвергшийся физическому насилию, умер от ран. Его вместе с братом похитили боевики. Это произошло примерно в 50 км от столицы Триполи.
Вскоре после появления видео в Интернете жители Аз-Завии устроили сразу несколько акций протеста. Одна группа людей перекрыла прибрежное шоссе на въезде в город, использовав для этого личный автотранспорт. Другая попыталась добраться до штаба вооруженного формирования, чтобы вывезти из него похищенных.
Кроме того, протестующие заблокировали здание муниципального совета, суда и оставшиеся контрольно-пропускные пункты. Еще одна группа людей собралась возле нефтеперерабатывающего завода Аз-Завии и перекрыла вентили трубопроводов, по которым транспортируются нефть и газ.
Некоторые активисты пробрались к штаб-квартире Управления безопасности и переместили оттуда часть военной техники. Все эти события вызвали опасения у местных деятелей в связи с возможностью политизации протестного движения. Люди боятся, что какая-либо партия может воспользоваться моментом для дестабилизации ситуации в регионе.
Многие жители считают муниципальный совет, Управление безопасности и вооруженные группировки ответственными за полное отсутствие спокойствия и распространение противоправных действий в Аз-Завии. Источники утверждают, что ряд известных в городе людей прикрывают нарушителей.
Со своей стороны, активисты движения предъявили требования к властям. Среди них упразднение коалиции вооруженных групп под названием «Объединенные силы безопасности» или ее реорганизация, а также проведение расследования в отношении боевиков, совершивших пытки.
На днях в том же городе на западе Ливии вспыхнули ожесточенные столкновения между местными бандформированиями. В результате конфликта погибли два человека.