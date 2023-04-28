Жители ливийского города Аз-Завия вышли на протесты против местных вооруженных группировок

Вскоре после появления видео в Интернете жители Аз-Завии устроили сразу несколько акций протеста. Одна группа людей перекрыла прибрежное шоссе на въезде в город, использовав для этого личный автотранспорт. Другая попыталась добраться до штаба вооруженного формирования, чтобы вывезти из него похищенных.