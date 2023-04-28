Почему нефть подорожает в мае: биржевой аналитик Багманов спрогнозировал рост и объяснил его причины

Биржевой аналитик ФБА «Экономика сегодня» Александр Багманов рассказал ФАН, что происходит на нефтяных торгах, а также перечисли факторы негативного и позитивного влияния на курс в обозримой перспективе.
По итогам вчерашнего дня цены на нефть закрылись ростом на 0,6% процента и подросли с отметки 77,70 в район отметки 78,25, начал эксперт. Сегодня цены несколько корректируются, в районе чуть ниже 78 пока торгуются.
«Основным фактором риска, негативом для нефти остается замедление мировой экономики, особенно замедление американской экономики. Вчера получили данные по США за I квартал: ВВП вырос на 1,1%, что оказалось ниже прогноза, ожидали рост на 2%. И это говорит о том, что все-таки экономика охлаждается на фоне довольно сильного повышения ставки со стороны ФРС. И опасения, что экономика США может попасть в рецессию, все-таки усиливаются. А это негативно для нефти», — отметил Багманов.
Также проблемой остается неравномерное восстановление спроса на нефть в Китае. Вчера выходили еще данные по объему прибыли в промышленном секторе КНР, в марте он показал снижение на 19,2% в годовом выражении, хотя предыдущее снижение было на 6,5%. Это говорит, что промышленность Поднебесной пока испытывает некоторые трудности.
При этом данные по запасам нефти от Минэнерго США на этой неделе показали снижение— все-таки пока потребление растет, констатировал аналитик. Приближается традиционный летний сезон вождения в Штатах и, соответственно, ожидается еще большее повышение потребления энергоресурсов. К тому же впереди праздники в Китае, где тоже будет увеличиваться майский поток туристов, которые поедут отдыхать.
«Ну и плюс вчера случилась некоторая словесная перепалка между главами МЭА и ОПЕК. Глава МЭА Фатих Бероль заявил, что ОПЕК все-таки рискует сейчас, идя на сокращение объемов добычи, поскольку это может привести к росту цен на нефть и, соответственно, для мировой экономики это плохо: будет разгоняться инфляция, и придется повышать ставки, что опять-таки приведет к замедлению мировых экономик. Но глава ОПЕК парировал, что МЭА тоже тут совершает ошибку из-за того, что призывал ранее сокращать инвестиции в нефтяную отрасль, совершать энергопереход и так далее. И сейчас это грозит тем, что будет нехватка мощностей и приведет к серьезному дефициту нефти», — описал один из факторов влияния Александр Багманов.
Еще некоторый негатив вызывает падение рентабельности нефтеперебатывающих заводов, особенно в Китае. Все это приводит к тому, что они покупают меньше нефти, снижается объем нефтепереработки. Но это пока вторичный фактор, все равно рентабельность пока что находится на неплохих отметках.
«Ну и вчера еще российский вице-премьер Александр Новак прокомментировал текущую ситуацию на рынке нефти. Он сказал, что рынок пока уравновешен, и какого-то дополнительного снижения объемов добыча стран ОПЕК+ не требуется. Поэтому в целом, пока нефть находится ниже отметки 80, актуальный диапазон составляет от примерно 75 до 80. Но ожидаем, что все-таки в мае мы вернемся вновь к диапазону от 80 до 90, поскольку вступят в силу новые квоты ОПЕК, и будет снижение добычи примерно на 1,2 млн баррелей в сутки», — дал свой прогноз биржевой аналитик.
Сегодня в центре внимания будут, во-первых, данные по индексу расходов на личное потребление в США, показатель инфляции (они окажут влияние на весь рынок), и также данные по буровой активности от нефтесервисной компании Baker Hughes, в завершение сказал биржевой аналитик «Экономики сегодня».
Ранее Александр Багманов рассказал, что повлияет на рынок нефти, перечислил факторы и спрогнозировал курс черного золота на рынках.