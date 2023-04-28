Почему нефть подорожает в мае: биржевой аналитик Багманов спрогнозировал рост и объяснил его причины

При этом данные по запасам нефти от Минэнерго США на этой неделе показали снижение— все-таки пока потребление растет, констатировал аналитик. Приближается традиционный летний сезон вождения в Штатах и, соответственно, ожидается еще большее повышение потребления энергоресурсов. К тому же впереди праздники в Китае, где тоже будет увеличиваться майский поток туристов, которые поедут отдыхать.