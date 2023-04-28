«Марафон показаний»: Судебное заседание по делу Блиновской собрало полный зал

Блогерша Елена Блиновская в суде собрала большое число присутствующих. Видеозапись с места публикует Shot.
Согласно ролику, в огороженной части залами выстроились десятки человек. Большинство присутствующих — это журналисты с камерами.
Дело рассматривается в Преснейском районном суде Москвы. В пятницу следствие ходатайствует об избрании для предпринимательницы меры пресечения.
Блиновскую задержали при попытке пересечь российско-белорусскую границу. В ходе допроса в СК она признала свою вину в неуплате налогов. Она не заплатила более 918 млн рублей.
Ранее журналистам ФАН стало известно о продажах нового вебинара Блиновской. Несмотря на уголовное дело, ее менеджеры продолжают принимать заявки от желающих.