Российские планирующие бомбы восприняли в США и на Украине как серьезную угрозу. Характеристики вооружения оценил военный эксперт Гай МакКардл.
Транспортировка планирующих бомб осуществляются с помощью авиации. Причем такого рода снаряды используются за пределами досягаемости ПВО Украины. МакКардл объяснил, что производство планирующих бомб не требует больших затрат и назвал их «изобретательным фантастическим оружием».
«С помощью этих боеприпасов русские могут поразить большое количество целей с относительно небольшими затратами и в конечном итоге нанести большой урон своему противнику», — цитирует аналитика издание Newsweek.
Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев ранее сообщил о срыве российскими солдатами ротации ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Дружба и Марьинка.