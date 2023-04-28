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«Фантастическое оружие»: в США и на Украине сочли российские планирующие бомбы серьезной угрозой

Армия
«Фантастическое оружие»: в США и на Украине сочли российские планирующие бомбы серьезной угрозой

Российские планирующие бомбы восприняли в США и на Украине как серьезную угрозу. Характеристики вооружения оценил военный эксперт Гай МакКардл.

Транспортировка планирующих бомб осуществляются с помощью авиации. Причем такого рода снаряды используются за пределами досягаемости ПВО Украины. МакКардл объяснил, что производство планирующих бомб не требует больших затрат и назвал их «изобретательным фантастическим оружием».

«С помощью этих боеприпасов русские могут поразить большое количество целей с относительно небольшими затратами и в конечном итоге нанести большой урон своему противнику», — цитирует аналитика издание Newsweek.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев ранее сообщил о срыве российскими солдатами ротации ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Дружба и Марьинка.
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