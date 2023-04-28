«Фантастическое оружие»: в США и на Украине сочли российские планирующие бомбы серьезной угрозой

Транспортировка планирующих бомб осуществляются с помощью авиации. Причем такого рода снаряды используются за пределами досягаемости ПВО Украины. МакКардл объяснил, что производство планирующих бомб не требует больших затрат и назвал их «изобретательным фантастическим оружием».