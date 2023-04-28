Полиция подозревает жителя Смоленской области в террористической деятельности

Отмечается, что в настоящее время злоумышленник помещен в СИЗО. Его заключили туда по подозрению в убийстве мужчины на территории Кардымовского района. Скорее всего на фигуранта заведут еще одно уголовное дело. Все собранные материалы уже направили в СУ СКР для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по данному факту, сообщили в пресс-центре УФСБ по региону.