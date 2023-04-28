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Полиция подозревает жителя Смоленской области в террористической деятельности

Происшествия
Полиция подозревает жителя Смоленской области в террористической деятельности

Работники управления ФСБ России по Смоленской области выявили местного жителя, который публично призывал к совершению террористических атак. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Как пишет SmolNarod.ru, по данным правоохранителей, 59-летний житель Кардымовского района мечтал о решении социально–политических проблем насильственным путем. Так, он призывал знакомых к совершению преступлений против государства.

Отмечается, что в настоящее время злоумышленник помещен в СИЗО. Его заключили туда по подозрению в убийстве мужчины на территории Кардымовского района. Скорее всего на фигуранта заведут еще одно уголовное дело. Все собранные материалы уже направили в СУ СКР для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по данному факту, сообщили в пресс-центре УФСБ по региону.
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