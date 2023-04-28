Абонентам МТС придется дополнительно платить за раздачу интернета с мобильного телефона

Компания МТС вводит дополнительную плату за раздачу интернета с мобильного устройства. На это указывают сообщения, которые оператор направил своим абонентам.
Информацией поделились журналисты газеты «Ведомости», ссылаясь на данные россиян из Московского региона. Они получили соответствующие уведомления.
Когда человек будет включать функцию раздачи, компания будет активировать специальный пакет интернета. Отмечается, что это будет действовать для тех абонентов, которые выбрали пакеты с безлимитным интернетом. По подсчетам журналистов, функция может обойтись в дополнительные 1500 рублей.
Ранее стало известно о том, что в московском метрополитене заработал новый оператор. Связь жители столицы смогут оплачивать бонусами из приложения «Город». Использовать новую сеть смогут только владельцы карт «Тройка».