Абонентам МТС придется дополнительно платить за раздачу интернета с мобильного телефона

Когда человек будет включать функцию раздачи, компания будет активировать специальный пакет интернета. Отмечается, что это будет действовать для тех абонентов, которые выбрали пакеты с безлимитным интернетом. По подсчетам журналистов, функция может обойтись в дополнительные 1500 рублей.