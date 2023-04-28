Британия создаст в Польше комплексы противовоздушной обороны с ракетами САММ

Великобритания намерена развернуть на территории Польши комплексы противовоздушной обороны, оснащенные зенитными управляемыми ракетами CAMM. Об этом сообщило министерство обороны Соединенного королевства.
В заявлении ведомства указано, что сумма соответствующей сделки составила порядка 2,4 миллиарда долларов. При этом модернизация коснется сразу 22 польские батареи ПВО — их оснастят новыми пусковыми установками и снарядами класса CAMM.
Меж тем белорусский президент Александ Лукашенко сообщил, что Киев и Варшава не планируют нападать на государство. Тем не менее глава государства указал на необходимость подготовить страну к любому варианту развития событий.