У московской школьницы во время урока взорвалось зарядное устройство

Портативное зарядное устройство взорвалось в рюкзаке восьмиклассницы во время урока в столичной школе №1570. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, во время урока математики раздался хлопок и произошло возгорание внешнего аккумулятора для мобильного телефона, который находился в рюкзаке одной из учениц. Восьмиклассница успела достать смартфон, но учебники и тетрадки остались в огне.
Известно, что педагог взяла огнетушитель и мгновенно потушила пожар. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящий момент занятия в учебном заведении продолжаются в стандартном режиме.
Ранее специалисты Роскачества рассказали, что владельцы телефонов, которые работают на литий-ионных аккумуляторах, находятся в опасности из-за частых взрывов таких устройств.