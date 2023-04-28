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У московской школьницы во время урока взорвалось зарядное устройство

Происшествия
У московской школьницы во время урока взорвалось зарядное устройство

Портативное зарядное устройство взорвалось в рюкзаке восьмиклассницы во время урока в столичной школе №1570. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, во время урока математики раздался хлопок и произошло возгорание внешнего аккумулятора для мобильного телефона, который находился в рюкзаке одной из учениц. Восьмиклассница успела достать смартфон, но учебники и тетрадки остались в огне.

Известно, что педагог взяла огнетушитель и мгновенно потушила пожар. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящий момент занятия в учебном заведении продолжаются в стандартном режиме.

Ранее специалисты Роскачества рассказали, что владельцы телефонов, которые работают на литий-ионных аккумуляторах, находятся в опасности из-за частых взрывов таких устройств.
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