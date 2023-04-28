Премьер Мишустин оценил успехи в достижении технологического суверенитета России

Российская промышленность смогла достигнуть высокого уровня технологического суверенитета в сфере производства оборудования для возобновляемой энергетики. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он отметил, что, несмотря на вызовы российской экономике, Правительство РФ продолжает реализацию программ поддержки в сфере возобновляемой энергетики. Кроме того, продолжается работа со многими субъектами России и обсуждения по реализации новых проектов.
«Важно, что промышленность достигла высокого уровня технологического суверенитета в данной сфере», — заявил Мишустин.
Глава правительства отметил, что отрасль обладает необходимым отечественным оборудованием, включая гидротурбины и системы управления. Он также отметил, что они могут составить конкуренцию в связи с превосходством их характеристик в сравнении с иностранными аналогами.
Ранее премьер Мишустин утвердил программу социально-экономического развития новых регионов. Он также анонсировал перезапуск работы ключевых отраслей и предприятий в этих субъектах РФ, пишет «Национальная Служба Новостей».