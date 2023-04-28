Профессор Межевич объяснил, почему Молдавию не принимают в ЕС

Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич рассказал в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», как население Молдавии сопротивляется вхождению страны в ЕС, и объяснил, почему необходимо разорвать все экономические связи с прибалтийскими странами.
Премьер-министр страны Дорин Речан заявил, что власти Молдавии будут штрафовать граждан за ношение георгиевской ленты 9 Мая. Сейм Латвии 20 апреля в срочном порядке принял закон «О запрете проведения отдельных публичных мероприятий 9 мая». Рижская Дума решила убрать памятник А.С. Пушкину из центра города, потому что посольство РФ в Латвии использует монумент «как инструмент мягкой силы и пропаганды».
Главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований профессор СПбГУ Николай Межевич считает ограничение свобод жителей Молдавии свидетельством постепенного сползания молдавского руководства от авторитаризма к тоталитаризму. При этом, если на Украине мы наблюдаем классический фашистский режим, то в Республике Молдова о завершении формирования фашизма говорить пока преждевременно: Молдавия еще не прошла всех подготовительных стадий для этого, прописанных англосаксами, отметил политолог. По его словам, Молдавия долгие годы находилась в тени тех задач, которые США и Великобритания решали на Украине.
«Достаточно давно, 20 лет назад, фактически, после первого Майдана, наши оппоненты, в общем, сделали правильный вывод: ситуация на Украине такова, что ее можно раскачать и довести до создания проекта «анти-Россия». Молдавия получила некую передышку, и те действия, которые предпринимает установленный Евросоюзом и США режим в Кишиневе, могли бы начаться раньше. Но из-за внимания к Киеву Молдавию отложили на второй план, в резерв, как откладывают пачку пельменей на черный день», — пояснил Николай Межевич.
Сейчас англосаксы выводят Молдавию из резерва, потому что им не удалось пробить РФ на главном киевском направлении. Запад, считает политолог, намерен аккуратно и относительно медленно блокировать Россию со всех остальных направлений, в том числе и со стороны Молдавии.
«Поэтому любая недооценка молдавского направления ошибочна», — отметил Николай Межевич.
Запад, по его мнению, сейчас будет форсировать вхождение Молдавии в ЕС через объединение с Румынией. Главным препятствием на этом пути является Гагаузия, жители которой совершенно не хотят этого объединения, потому что оно предполагает потерю собственной идентичности. Население Гагаузии — это народность тюркской этнической группы, говорящее на русском языке и исповедующее православие. И они совершенно не хотят становиться румынами. Чтобы сломить их сопротивление, режим Санду фактически объявил Гагаузии войну: он не поддерживает предложенных народом кандидатов и стремится всячески дискредитировать выборы, заявляя, что все гагаузские кандидаты являются агентами Кремля.
«Сейчас против Кишинева фактически все население Гагаузии. Почему? Очень просто: госпожа Санду очень хочет стать румынкой, собственно, она уже давно ею стала, но для православного жителя Гагаузии, по происхождению относящегося к тюркской группе народов, Румыния — это вообще ни о чем», — пояснил Николай Межевич.
Правящий кишиневский режим, по словам политолога, находится в бешенстве от того, что не может быстро решить поставленную перед ним англосаксами задачу интегрироваться в ЕС через румынизацию. С одной стороны, войти в ЕС Молдавии самостоятельно мешает Приднестровье, с другой стороны, сбежать в Румынию мешает Гагаузия. Кроме этого, половина молдавского населения самой Молдавии отнюдь не горит желаем стать румынами, отметил он.
Единственным положительным моментом политики кишиневских властей политолог считает их стремление удержать страну от втягивания в вооруженный конфликт на Украине. По его словам, Украина работает активно над тем, чтобы подключить Молдавию к антироссийской коалиции, к участию в военных действиях против РФ.
«Здесь Санду проявляет женскую рациональность и от прямого участия в агрессии на стороне Киева уклоняется. На текущем этапе нас это, скажем так, устраивает как меньшее из двух зол», — заявил Николай Межевич.
Комментируя решение рижской думы убрать памятник А.С. Пушкину из центра города, политолог восхитился интеллектуальной глубиной рижских депутатов. Современная Латвия, отметил политолог, с одной стороны, озабочена написанием собственной фантастической истории, с другой стороны, пытается стереть историю окружающих ее соседей. Сейчас Латвии практически некуда развивать антироссийскую политику. По словам эксперта, в настоящий момент латвийским властями абсолютно открыто обсуждается вопрос о массовых депортациях русских.
«Кто не сдаст язык на категорию, тот будет депортирован. Я имею в виду пока лиц, имеющих гражданство России и вид на жительство в Латвии. Но в Сейме уже обсуждается и вопрос о депортации лиц без гражданства», — рассказал Николай Межевич.
Более того, обсуждение репрессивных мер в отношении русских переходит уже в практическую сферу. Железнодорожники, например, получили запрос, сколько товарных вагонов они могут обеспечить для транспортировки депортируемых к русским границам. Те сказали, что сейчас не самые лучшие условия для железной дороги, вы нам сначала профинансируйте все наши программы укрепления железных дорог, а потом отправляйте русских. Хорошо бы и вагоны новые купить.
«Немцы тоже, когда строили концлагеря, сразу ставили вопрос о кирпичах, о проволоке, а хватит ли электрической энергии. Вот с таким же немецким прагматизмом Латвия строит фашистское государство. Соответственно, нам надо относиться к этому с пониманием. В чем должно заключаться понимание? В том, что любая торговля с Латвией — это преступление», — заявил Николай Межевич.
Политолог считает, что Россия и Белоруссия в ответ на усиление фашистского режима в Латвии должны полностью разорвать внешнеэкономические связи с этой страной. Экономическая блокада Латвии и других прибалтийских стран, по словам Николая Межевича, является лучшей альтернативой военных действий, на которые нас провоцируют США и их лимитрофы.