Запад, по его мнению, сейчас будет форсировать вхождение Молдавии в ЕС через объединение с Румынией. Главным препятствием на этом пути является Гагаузия, жители которой совершенно не хотят этого объединения, потому что оно предполагает потерю собственной идентичности. Население Гагаузии — это народность тюркской этнической группы, говорящее на русском языке и исповедующее православие. И они совершенно не хотят становиться румынами. Чтобы сломить их сопротивление, режим Санду фактически объявил Гагаузии войну: он не поддерживает предложенных народом кандидатов и стремится всячески дискредитировать выборы, заявляя, что все гагаузские кандидаты являются агентами Кремля.