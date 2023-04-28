Глобальная трансформация Ближнего Востока: почему союзники США мешают возвращению Сирии в ЛАГ

Транслирование пресловутых принципов «американской демократии» не является удивительным для Дохи, ведь ее отношения с Вашингтоном славятся своей прочностью и нерушимостью. Государства выступают в тесной координации по широкому спектру региональных и глобальных вопросов. Не стоит забывать и о располагающейся на территории Катара крупнейшей базе ВС США на Ближнем Востоке «Эль-Удейд», а также об участии катарских военнослужащих в боевых действиях в регионе на стороне США и НАТО.