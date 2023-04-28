Глобальная трансформация Ближнего Востока: почему союзники США мешают возвращению Сирии в ЛАГ

По мнению американского военно-политического руководства, возобновление членства Дамаска в Лиге арабских государств (ЛАГ) станет крупным геополитическим провалом Вашингтона и, как следствие, успехом Москвы. Несмотря на частичное ослабление санкций в отношении Сирийской Арабской Республики (САР), случившееся в 2021 году в процессе разрешения энергетического кризиса в Ливане, Белый дом не намерен легитимизировать действующее руководство страны.
Членство Сирии в ЛАГ было приостановлено 16 ноября 2011 года в ответ на противодействие руководства арабской республики участникам антиправительственных демонстраций.
Однако постепенное восстановление дипломатических отношений Дамаска с арабскими странами, происходящее последние несколько лет, гуманитарная помощь, направляемая некоторыми государствами Ближнего Востока в САР для устранения последствий землетрясения, а также возобновление ирано-саудовского диалога явилось предтечей для постановки вопроса о возвращении Сирии статуса участника лиги.
В связи с этим 14 апреля в городе Джидда состоялось заседание ЛАГ, в котором приняли участие представители Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана, Арабских Эмиратов, Ирака, Египта и Иордании. Ожидалось, что в ходе встречи стороны придут к консенсусу относительно возвращения Сирии в арабское лоно. Планировалось, что 19 мая на очередной сессии будет официально объявлено о коллективном «прощении» Дамаска. Однако указанный вопрос был отклонен и даже не попал в итоговое коммюнике.
По сообщению Wall Street Journal, процесс возвращения Сирии в международное объединение, столь интенсивно продвигаемый Саудовской Аравией, встречает активное сопротивление со стороны ряда арабских стран. По мнению обозревателей издания, восстановлению статуса государства-участника ЛАГ противятся последние оплоты американского протектората в регионе (Йемен, Катар, Кувейт и Марокко).
Позиция Йемена
Еще в 2011 году Йемен демонстрировал безоговорочную поддержку сирийскому правительству и являлся одной из немногих арабских стран, поддержавших Башара Асада.
Кроме того, йеменские шиитские ополченцы (хуситы) принимали участие в боестолкновениях на стороне правительства САР. Представители Саны, как и Бейрута, показательно отсутствовали на голосовании об исключении Сирии из Лиги арабских государств. Однако в начале 2012 года под воздействием массовых акций протеста в Йемене и призывов оппозиционных активистов сирийский посол был выслан из страны, а отношения с Дамаском разорвали.
На сегодняшний день межгосударственный контакт восстановлен, о чем свидетельствует присутствие йеменской дипломатической миссии на территории Сирии. Но несмотря на регулярные заявления о «братской связи народов двух стран», мнение Саны по поводу возвращения Дамаска в ЛАГ остается отрицательным. Логично, что столь резкий разворот во внешнеполитическом курсе страны не был бы возможен без внешнего давления, граничащего с государственным шантажом со стороны Вашингтона.
Позиция Катара
Премьер-министр Катара шейх Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани 13 апреля выступил ярко и категорично. Он заявил, что разговоры о возвращении Сирии в Лигу арабских государств являются «всего лишь спекуляцией». Политик отметил, что основные причины остановки членства САР в организации «все еще существуют», а восстановление статуса участника станет возможным только после их устранения.
Транслирование пресловутых принципов «американской демократии» не является удивительным для Дохи, ведь ее отношения с Вашингтоном славятся своей прочностью и нерушимостью. Государства выступают в тесной координации по широкому спектру региональных и глобальных вопросов. Не стоит забывать и о располагающейся на территории Катара крупнейшей базе ВС США на Ближнем Востоке «Эль-Удейд», а также об участии катарских военнослужащих в боевых действиях в регионе на стороне США и НАТО.
Кроме того, незадолго до заседания в Джидде Вашингтон вновь напомнил о себе. Так, Катарский фонд развития и Агентство США по международному развитию (USAID) 29 марта подписали соглашение о финансировании Сирийской гражданской обороны («Белые каски»). Эта организация в период войны на территории САР отличилась серией опасных провокаций и фальсификаций.
Позиция Кувейта
Аналогичную Катару позицию выражает и Кувейт, имеющий на своей территории целый ряд американских военных объектов: Кэмп Арифджан (Camp Arifjan) с главным штабом сил США в Кувейте, учебный лагерь Кэмп Бьюринг (Camp Buehring) в Удари у государственной границы с Саудовской Аравией, авиабазы Али-аль-Салем и Шейх Ахмад аль-Джабир, а также военно-морскую базу Кэмп Пэтриот (Camp Patriot).
С 2003 года Кувейт является ключевым региональным партнером Соединенных Штатов. Он предоставил свою территорию вооруженным силам США и их союзников для готовящегося вторжения в Ирак. В 2011 году государство играло ключевую роль в выводе американских военных с иракской земли.
В настоящее время Эль-Кувейт оказывает помощь Вашингтону в военной, дипломатической и разведывательной сферах. В свою очередь, американские военнослужащие обучают национальные вооруженные силы. В связи с этим говорить о самостоятельности в процессе принятия решений Кувейтом не приходится.
Позиция Марокко
Отношения между Рабатом и Дамаском исторически были натянутыми. Причиной тому служило непризнание Сирией Западной Сахары территорией Марокко и поддержкой борющегося за независимость указанного района «Фронта ПОЛИСАРИО» в период боевых действий с 1975 по 1991 годы. Кроме того, тайные переговоры марокканского короля Хасана II с премьер-министром Израиля Шимоном Пересом в 1986 году послужили причиной разрыва отношений.
В ходе недавних событий Рабат не выразил соболезнований Дамаску в связи с землетрясениями, обрушившимися на Сирию в начале февраля текущего года, также он не принимал участия в сборе и отправке гуманитарной помощи.
Помимо личных счетов с арабской республикой, Марокко является активным сторонником политики Вашингтона, проводимой на Ближнем Востоке, о чем свидетельствуют регулярные визиты американских чиновников в страну. Только с начала 2023 года в королевстве побывали: делегация Конгресса США, в которую вошли члены Демократической и Республиканской партий, директор Федерального бюро расследований Кристофер Рей, группа представителей Сената Конгресса США, председатель Комитета начальников штабов американской армии генерал Марк Милли, глава Центрального разведывательного управления Уильям Бернс и координатор по атлантическому сотрудничеству Джессика Лапенн.
В ходе переговоров стороны обмениваются любезностями и подчеркивают тесный характер двустороннего партнерства, обоюдное стремление укреплять и расширять сотрудничество. В связи с этим не удивляет тот факт, что представители Марокко даже не получили приглашение для участия в заседании ЛАГ 14 апреля.
Между тем, по неподтвержденной информации, 23 апреля Рабат изменил свою позицию и выразил согласие на возвращение Сирии в Лигу арабских государств. Также было заявлено о готовности восстановить дипломатические связи с Дамаском. Видимо, принципиальные противоречия в сирийско-марокканских отношениях, касающиеся Южной Сахары, были преодолены.
Подводя итоги
Таким образом, стремление Саудовской Аравии вернуть Сирию в арабское объединение встречает активное сопротивление некоторых государств Ближнего Востока, прямо выполняющих волю Вашингтона. Белый дом не оставляет попытки остановить масштабную трансформацию региона и предотвратить разворот мусульманских стран к России и Китаю.
Стоит отметить, что для повторного принятия Сирии в ЛАГ потребуется лишь большинство голосов участников плебисцита. Однако для обеспечения легитимности, необходимой для снятия или частичного ослабления международных санкций, Эр-Рияду нужно добиться консенсуса стран-участниц организации, что в ближнесрочной перспективе не представляется возможным.