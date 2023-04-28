В Минобороны Украины рассказали о внедрении стандартов НАТО

Украинские власти внедрили около 20% стандартов Североатлантического альянса, заявил министр обороны страны Алексей Резников во время брифинга.
По его словам, также Киев принял 28% нормативных актов, которые НАТО предъявляет к странам-участникам Альянса. При этом Резников отметил, что для Украины выполнение стандартов военного объединения не являются приоритетной задачей.
«У меня уже договоренности с партнерами о 180 стандартах, которые мы уже знаем и можем внедрить. То есть мы сразу выходим на уровень от 35 до 40 процентов», — сообщил министр.
Ранее глава оборонного ведомства заявил о готовности Киева к наступлению. По словам Резникова, украинцы ждут «погоды и приказа» для начала операции.