Евросоюз предоставит Молдавии 40 миллионов евро на развитие армии

Европейский союз выделит 40 миллионов евро на укрепление молдавской армии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте министерства обороны республики.
Как стало известно, соответствующее решение принял Совет организации по иностранным делам. При этом деньги планируют потратить на развитие потенциала страны в сфере наблюдения за воздушным пространством, а также модернизацию транспортных средств и усовершенствование логистических возможностей Национальной армии Молдавии.
«Поддержка в размере €40 млн предоставляется через Европейский фонд», — указано в сообщении.
При этом в ведомстве добавили, что представители ЕС одобрили отправку в республику гражданской миссии по безопасности.
Ранее на данную новость отреагировала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Дипломат отметила, что таким образом Брюссель фактически возьмет Кишинев под свой контроль.