Евросоюз предоставит Молдавии 40 миллионов евро на развитие армии

Как стало известно, соответствующее решение принял Совет организации по иностранным делам. При этом деньги планируют потратить на развитие потенциала страны в сфере наблюдения за воздушным пространством, а также модернизацию транспортных средств и усовершенствование логистических возможностей Национальной армии Молдавии.