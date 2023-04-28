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Евросоюз предоставит Молдавии 40 миллионов евро на развитие армии

Политика
Евросоюз предоставит Молдавии 40 миллионов евро на развитие армии

Европейский союз выделит 40 миллионов евро на укрепление молдавской армии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте министерства обороны республики.

Как стало известно, соответствующее решение принял Совет организации по иностранным делам. При этом деньги планируют потратить на развитие потенциала страны в сфере наблюдения за воздушным пространством, а также модернизацию транспортных средств и усовершенствование логистических возможностей Национальной армии Молдавии.

«Поддержка в размере €40 млн предоставляется через Европейский фонд», — указано в сообщении.

При этом в ведомстве добавили, что представители ЕС одобрили отправку в республику гражданской миссии по безопасности.

Ранее на данную новость отреагировала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Дипломат отметила, что таким образом Брюссель фактически возьмет Кишинев под свой контроль.
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