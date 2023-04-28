Жертвами автокатастрофы с участием бензовоза стали по меньшей мере 10 жителей Нигерии

Абуджа, 28 апреля. Около 10 человек сгорели заживо в результате автоаварии с участием бензовоза в Нигерии.
Трагедия произошла в штате Плато в центральной части страны, личности жертв не установлены. По сообщениям очевидцев, водитель бензовоза потерял управление при входе в поворот, в результате чего автоцистерна опрокинулась на проезжую часть и взорвалась. Находившийся рядом пассажирский автобус охватило пламенем, все его пассажиры сгорели заживо.
Командование полиции штата сообщило, что спасательной операции на месте трагедии помешало нападение группы людей, которые сожгли одну из машин госслужащих. Кроме того, они повредили карету скорой помощи.
Несоблюдение скоростного режима и плохое состояние дорожного покрытия, как правило, являются основными причинами ДТП в Нигерии. Ранее похожая авария произошла на севере страны. В результате столкновения бензовоза и автобуса погибли 10 человек и еще 12 были госпитализированы.