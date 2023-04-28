Жертвами автокатастрофы с участием бензовоза стали по меньшей мере 10 жителей Нигерии

Трагедия произошла в штате Плато в центральной части страны, личности жертв не установлены. По сообщениям очевидцев, водитель бензовоза потерял управление при входе в поворот, в результате чего автоцистерна опрокинулась на проезжую часть и взорвалась. Находившийся рядом пассажирский автобус охватило пламенем, все его пассажиры сгорели заживо.