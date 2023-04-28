Политолог Малек Дудаков: Южная Корея готовит новый «военный таран» против Пекина

Накануне Южная Корея получила от США «ядерные гарантии» в обмен на прямое вовлечение в антикитайскую коалицию. Сеул подписал «Вашингтонские соглашения», легализующие перманентное присутствие стратегических бомбардировщиков США в небе над Южной Кореей. Как сообщил по этому поводу ФАН политолог-американист Малек Дудаков, тем самым Сеул рискует повторить судьбу Украины.
По мнению аналитиков, пока речь не идет о возвращении в страну ядерных боеголовок времен «холодной войны». Но исключать этого в будущем нельзя, ведь противостояние Америки с Китаем только усиливается. Сеул же пообещал США в ближайшей перспективе не заниматься разработкой своего ядерного оружия. Таким образом, роль Южной Кореи во внешней политике США резко выросла. Ведь страна активно поставляет вооружения в Польшу. Кроме того, Корея нужна Вашингтону как еще один таран против Китая — вместе с Японией, Тайванем и Филиппинами.
Пока что корейцы отказываются следовать курсу США в санкционной повестке, и южнокорейские полупроводниковые гиганты не покидают рынок Китая. При этом страна не разрывает свои торговые отношения и с Россией, несмотря на давление со стороны Вашингтона и стран G7. Однако, считают аналитики, нынешние попытки Сеула играть в многовекторность вряд ли позволят корейцам «пересидеть» большое противоборство США и Китая в Тихом океане.
Как сообщил по этому поводу ФАН политолог-американист Малек Дудаков, выбранный корейцами путь «дружбы» с США может очень скоро привести их к большой беде.
«Напрямую Южная Корея пока не поставляет оружие Киеву. Сеул поставляет свои вооружения в Польшу, откуда часть из них, скорее всего, дальше идет на Украину. Все это было согласовано еще в прошлом году и, к сожалению, продолжается до сих пор. О перспективах здесь говорить не приходится, потому что они, мягко говоря, неблагоприятные. Недаром Южная Корея уже признана Россией «недружественным государством», — пояснил Дудаков.
Что касается санкционной политики, то здесь Сеул действует более умно.
«Пока что Корея не идет на полный разрыв отношений с Россией и Китаем, но, конечно, рано или поздно ей все равно придется выбирать — либо мирная кооперация, либо война. Учитывая то, какая милитаристская повестка доминирует в отношениях с Китаем внутри Америки, становится понятно, что Южную Корею — как и Японию с Тайванем — готовят в качестве нового «военного тарана», который можно будет использовать против Пекина. Не зря же идут все эти разговоры о размещении в Корее стратегических бомбардировщиков, атомных подводных лодок США и т. д», — пояснил Дудаков.
Все последние шаги США в Азиатско-Тихоокеанском регионе однозначно ведут к эскалации напряженности, считает аналитик.
«Очевидно, что в ближайшем будущем все эти страны могут превратить в «новую Украину» или «новую Польшу», но уже выступающих против Китая. А жителей этих стран запад планирует использовать в качестве «пушечного мяса» в будущих войнах на Тихом океане, — сообщил Дудаков. — Понятно, что перспективы для них, мягко говоря, незавидные. И я не уверен, что они сами осознают опасность того пути, на который постепенно становятся. Но, если все-таки они это осознают, то тогда к корейцам еще больше вопросов — на тот счет, с какой целью они жертвуют своими национальными интересами в угоду геополитическим интересам США. Впрочем, все те же вопросы можно с таким же успехом адресовать украинцам или европейцам. Как видим, сами себе они этих вопросов уже не задают», — резюмировал политолог.
Напомним, как ранее заявил экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, Америке необходимо разместить тактическое ядерное оружие в Южной Корее, чтобы доказать свою решимость противостоять КНДР. «Возвращение ядерного оружия на полуостров будет доказательством нашей решимости сдерживать Северную Корею. Размещение ядерного оружия в Республике Корея не исключает развития собственного ядерного потенциала. Но это может дать нам время подумать, действительно ли США хотят, чтобы Южная Корея разрабатывала собственное оружие», — сказал он. Америка разместила тактическое ядерное оружие в Южной Корее в 1958-м, но оно было полностью вывезено в 1991-м.