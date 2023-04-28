Политолог Малек Дудаков: Южная Корея готовит новый «военный таран» против Пекина

По мнению аналитиков, пока речь не идет о возвращении в страну ядерных боеголовок времен «холодной войны». Но исключать этого в будущем нельзя, ведь противостояние Америки с Китаем только усиливается. Сеул же пообещал США в ближайшей перспективе не заниматься разработкой своего ядерного оружия. Таким образом, роль Южной Кореи во внешней политике США резко выросла. Ведь страна активно поставляет вооружения в Польшу. Кроме того, Корея нужна Вашингтону как еще один таран против Китая — вместе с Японией, Тайванем и Филиппинами.