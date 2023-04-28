Экономист Разуваев объяснил, почему ЦБ РФ в пятый раз оставил ключевую ставку неизменной

Совет директоров Банка России по итогам заседания 28-го апреля в пятый раз оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. На этом значении она находится с сентября 2022 года.
Аналитики единогласно прогнозировали такой шаг. Центральный банк РФ прибегает к подобной мере с целью поддержания спроса на бумаги российских компаний. Такое мнение выразил кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев в ходе беседы с корреспондентом ФАН.
«Фактически Банк России перешел к новой финансовой модели. Регулятор стимулирует сбережения – депозиты, покупку акций и облигаций, а не жизнь в кредит. Такая модель в России была 20 лет назад. И тогда финансовая система, с моей точки зрения, выглядела более устойчивой», — рассказал Разуваев.
Собеседник ФАН также перечислил компании, бумаги которых, по его мнению, обладают перспективой роста.
«Для рынка акций, как и для рынка облигаций ничего особенно не поменялось. Моим фаворитом остается Сбер и сектор высоких технологий. Хорошие перспективы неплохой дивидендной доходности по акциям МТС и «Ростелекома». Некоторые участники рынка ожидают ужесточения денежно-кредитной политики к концу года. Но, с моей точки зрения, это маловероятно даже в случае сильного ускорения инфляции. Оборонные расходы на инфляцию влияют слабо», – подытожил Александр Разуваев.
Ранее депутат Андрей Луговой сообщил о необходимости создать в России свои криптовалютные биржи.