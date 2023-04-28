Адвокат Александр Карабанов предположил, какое решение может принять суд по делу блогера Елены Блиновской

Подобное поможет минимизировать ущерб. Карабанов напомнил, что в отношении женщины возбуждено сразу два дела – об уплате налогов и легализации денежных средств. В первом случае производство могут прекратить, если блогер компенсирует ущерб. Второй может исчерпаться после выплаты штрафа. Не исключено, что из-за признания назначат только условное лишение свободы.