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Адвокат Александр Карабанов предположил, какое решение может принять суд по делу блогера Елены Блиновской

Происшествия
Адвокат Александр Карабанов предположил, какое решение может принять суд по делу блогера Елены Блиновской

Блогер Елена Блиновская поступила правильно, когда признала свою вину за уклонение от уплаты налогов. Такого мнения придерживается адвокат Александр Карабанов. Он объяснил, как раскаяние повлияет на ход уголовного дела.

В беседе с изданием «Общественная Служба Новостей» юрист подчеркнул, что подобные преступления доказать достаточно просто. Связанные с деньгами операции достаточно просто отследить. Поэтому признание со стороны Блиновской – это правильный ход.

Подобное поможет минимизировать ущерб. Карабанов напомнил, что в отношении женщины возбуждено сразу два дела – об уплате налогов и легализации денежных средств. В первом случае производство могут прекратить, если блогер компенсирует ущерб. Второй может исчерпаться после выплаты штрафа. Не исключено, что из-за признания назначат только условное лишение свободы.

Ранее журналистам ФАН стало известно о продажах нового вебинара Блиновской. Несмотря на уголовное дело, ее менеджеры продолжают принимать заявки от желающих.
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