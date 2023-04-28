Травматолог РостГМУ рассказал о специфике операций пациентам с последствиями минно-взрывных травм

Заведующий травматологическим отделением клиники Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ), к.м.н. Алексей Елфимов объяснил ситуацию.
Как отметил Елфимов, раньше операции по реампутации, необходимые пациентам с последствиями минно-взрывных травм для протезирования, были для клиники большой редкостью. Все изменилось в связи со специальной военной операцией (СВО). Сейчас специалисты травматологического отделения клиники РостГМУ проведят подобные операции на регулярной основе. Пришлось учитывать варварские методы ведения войны, практикуемые украинскими боевиками, сообщает Информационный портал города Шахты.
По словам Елфимова, дело в том, что мины-лепестки, которые используют украинские националисты, хоть и маленькие, но очень мощные. Если на такую наступить, взрывом гарантированно оторвет стопу, но может быть и того похуже. Подобная травма осложняется тем, что на месте ранения возникают очень серьезные микроциркуляторные повреждения. Необходимо тщательно удалить любую грязь и посторонние вкрапления, иначе мышечная и кожная ткани начнут через несколько дней отмирать.