Травматолог РостГМУ рассказал о специфике операций пациентам с последствиями минно-взрывных травм

По словам Елфимова, дело в том, что мины-лепестки, которые используют украинские националисты, хоть и маленькие, но очень мощные. Если на такую наступить, взрывом гарантированно оторвет стопу, но может быть и того похуже. Подобная травма осложняется тем, что на месте ранения возникают очень серьезные микроциркуляторные повреждения. Необходимо тщательно удалить любую грязь и посторонние вкрапления, иначе мышечная и кожная ткани начнут через несколько дней отмирать.