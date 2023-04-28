Художники Сергиево-Посадского округа хотят подарить свои работы Мариуполю

Художники Сергиево-Посадского округа Московской области выступили с необычным предложением. Они намерены безвозмездно направить некоторую часть своих работ в Мариупольский художественный музей.
Как сообщает «ТВР24», музей в Мариуполе был полностью уничтожен и почти вся находившаяся там коллекция потеряна навсегда. Подмосковные мастера изобразительного искусства решили организовать выставку для того, чтобы отдельные картины передать Мариупольскому музею в Донецкую Народную Республику, поделился глава Сергиево-Посадского отделения ВТОО «Союз художников России» Валерий Воробьев.
Письмо в министерство культуры, в котором представители искусства выражают свое желание, в настоящее время уже готово. Свою поддержку данной инициативе выразил и депутат Госдумы, член Генерального политического совета партии «Единая Россия» Сергей Пахомов.