Художники Сергиево-Посадского округа хотят подарить свои работы Мариуполю

Как сообщает «ТВР24», музей в Мариуполе был полностью уничтожен и почти вся находившаяся там коллекция потеряна навсегда. Подмосковные мастера изобразительного искусства решили организовать выставку для того, чтобы отдельные картины передать Мариупольскому музею в Донецкую Народную Республику, поделился глава Сергиево-Посадского отделения ВТОО «Союз художников России» Валерий Воробьев.