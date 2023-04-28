Министр обороны Индии Раджнатх Сингх поделился впечатлениями от переговоров с Сергеем Шойгу

Ранее стало известно, что Москва и Нью-Дели намерены интенсифицировать переговоры по соглашениям о свободной торговле. Ожидается, что новый договор качественно улучшит российско-индийские отношения. Этот вопрос обсуждался на встрече вице-премьера — главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара с предпринимателями двух стран.