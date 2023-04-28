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Министр обороны Индии Раджнатх Сингх поделился впечатлениями от переговоров с Сергеем Шойгу

Политика
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх поделился впечатлениями от переговоров с Сергеем Шойгу

Глава минобороны Индии Раджнатх Сингх одним словом охарактеризовал переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Встреча министров прошла в Нью-Дели.

Сингх назвал переговоры с Шойгу превосходными. Главы министерств обороны Индии и России встретились в рамках диалоговых механизмов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Ранее стало известно, что Москва и Нью-Дели намерены интенсифицировать переговоры по соглашениям о свободной торговле. Ожидается, что новый договор качественно улучшит российско-индийские отношения. Этот вопрос обсуждался на встрече вице-премьера — главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара с предпринимателями двух стран.
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