Министр обороны Индии Раджнатх Сингх поделился впечатлениями от переговоров с Сергеем Шойгу

Глава минобороны Индии Раджнатх Сингх одним словом охарактеризовал переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Встреча министров прошла в Нью-Дели.
Сингх назвал переговоры с Шойгу превосходными. Главы министерств обороны Индии и России встретились в рамках диалоговых механизмов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Ранее стало известно, что Москва и Нью-Дели намерены интенсифицировать переговоры по соглашениям о свободной торговле. Ожидается, что новый договор качественно улучшит российско-индийские отношения. Этот вопрос обсуждался на встрече вице-премьера — главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара с предпринимателями двух стран.