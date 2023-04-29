Борис Щербаков поздравил с «18-летием» актрису Ларису Удовиченко

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артисткой на таких проектах, как «Сыщики», «Люди и тени: Секреты кукольного театра», «Барханов и его телохранитель», «Жених из Майами», «Валентин и Валентина», «И это все о нем».