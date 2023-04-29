Борис Щербаков поздравил с «18-летием» актрису Ларису Удовиченко

Актриса театра, кино, озвучивания и дубляжа; народная артистка Российской Федерации Лариса Удовиченко родилась 29 апреля 1955 года. В день рождения артистки через ФАН именинницу поздравил актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Борис Щербаков.
Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артисткой на таких проектах, как «Сыщики», «Люди и тени: Секреты кукольного театра», «Барханов и его телохранитель», «Жених из Майами», «Валентин и Валентина», «И это все о нем».
«Ларисушка — сам очарование! Это потрясающая женщина! Удивительная актриса. Я много работал с ней. Она очаровательный человек. Женщина удивительной красоты. Даже просто смотреть на нее — одно удовольствие. У нее широчайший актерский диапазон. Ее потенциал еще не раскрыт в полной мере. Гениальная актриса. Ей под силы сыграть все, что угодно», — заявил актер.
Борис Щербаков также назвал одну черту, которая как нельзя более полно описывает секрет обаяния Ларисы Удовиченко.
«Она — сама женственность. Такая мягкая. Это просто — само воплощение женщины. Удивительная! Прекрасная!» — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинницы.
«Дай ей Бог здоровья! Я с удовольствием поздравляю ее с 18-летием!» — сказал телеведущий.
Всенародную любовь Ларисе Удовиченко принесли блистательные роли в таких кинолентах, как «Летучая мышь», «Успех», «Женатый холостяк», «Золотая мина», «Дикая любовь».
Ранее Ларису Удовиченко через ФАН поздравил с днем рождения режиссер Максим Воронков. Собеседник припомнил, как однажды артистка спасла его.