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Блогер Настя Ивлеева купила Lamborghini Urus стоимостью более 20 миллионов рублей

Шоу-бизнес
Блогер Настя Ивлеева купила Lamborghini Urus стоимостью более 20 миллионов рублей

Телеведущая, актриса и блогер Настя Ивлеева приобрела автомобиль Lamborghini Urus, который может стоить от 20 до 40 миллионов рублей в зависимости от комплектации. Об этом сообщает портал Super.ru.

Точной информации о цене новой машины звезды пока нет, но известно, что транспортное средство было куплено в кредит сроком на семь лет.

Ивлеева заключила договор с банком, по которому средства были предоставлены ей под залог авто или ПТС. Блогер заложила машину, на которой она не сможет ездить до момента полного погашения кредита.

Незадолго до этого актриса приобрела еще один автомобиль Ferrari Tributo за 30 миллионов рублей. В Сети Ивлеева показала фотографию, на которой красуется рядом с «Ферарри-458 Италия».
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