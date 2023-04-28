ФСБ задержала подростка-неонациста за подготовку поджога электроподстанции в Калужской области

Уточняется, что в Калужской области была предотвращена подготовка к диверсии на объекте энергосистемы. В результате был задержан гражданин РФ 2006 года рождения. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье 281.1 УК («Приготовление диверсии»).