ФСБ задержала подростка-неонациста за подготовку поджога электроподстанции в Калужской области

Сотрудники ФСБ задержали в Калужской области семнадцатилетнего сторонника неонацистских взглядов, готовившего поджог местной электроподстанции. Об этом сообщили в службе.
Уточняется, что в Калужской области была предотвращена подготовка к диверсии на объекте энергосистемы. В результате был задержан гражданин РФ 2006 года рождения. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье 281.1 УК («Приготовление диверсии»).
В устроенном схроне были обнаружены три самодельных зажигательных устройства. Также были изъяты средства связи, на которых были инструкции по их изготовлению.
Ранее ФСБ задержала поджигателей релейных шкафов на железной дороге в Калужской области.