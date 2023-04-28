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ФСБ задержала подростка-неонациста за подготовку поджога электроподстанции в Калужской области

Происшествия
ФСБ задержала подростка-неонациста за подготовку поджога электроподстанции в Калужской области

Сотрудники ФСБ задержали в Калужской области семнадцатилетнего сторонника неонацистских взглядов, готовившего поджог местной электроподстанции. Об этом сообщили в службе.

Уточняется, что в Калужской области была предотвращена подготовка к диверсии на объекте энергосистемы. В результате был задержан гражданин РФ 2006 года рождения. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье 281.1 УК («Приготовление диверсии»).

В устроенном схроне были обнаружены три самодельных зажигательных устройства. Также были изъяты средства связи, на которых были инструкции по их изготовлению.

Ранее ФСБ задержала поджигателей релейных шкафов на железной дороге в Калужской области.
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