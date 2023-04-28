Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии у Польши и Украины планов по нападению на страну

Польша и Украина не имеют планов нападения на Белоруссию, однако страна должна быть готова ко всему. Об этом заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко.
Президент отметил, что не хочет чтобы граждане Белоруссии были втянуты в большую войну. Однако он подчеркнул, что стоит готовиться ко всему и поэтому призвал жителей страны растить больше детей.
«Успокойтесь, работайте спокойно. Никто на нас нападать не собирается. В том числе украинцы. Да и западники, с которыми я встречаюсь, они мне говорят: «господин президент, к вам ни украинцы, ни поляки не собираются», — заявил Лукашенко.
Ранее Лукашенко призвал обеспечить жителей Белоруссии отечественными овощами и фруктами. По его словам торговые сети «завалены» египетским картофелем, пишет «Национальная Служба Новостей».