Ректор ВАВТ Синельников-Мурылев отправлен под домашний арест по делу об особо крупной растрате

Пресс-бюро сообщило, что суд избрал меру пресечения в отношении Синельникова-Мурылева в виде домашнего ареста до 19 июня 2023 года. Ректора ВАВТ следственный орган подозревает в особо крупной растрате по части четвертой статьи 160 УК РФ. В сторону подозреваемого обвинение пока не предъявляется.