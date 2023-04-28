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Ректор ВАВТ Синельников-Мурылев отправлен под домашний арест по делу об особо крупной растрате

Происшествия
Ректор ВАВТ Синельников-Мурылев отправлен под домашний арест по делу об особо крупной растрате

В Москве ректора Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития России Сергея Синельникова-Мурылева Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест из-за дела об особо крупной растрате, информирует пресс-служба суда.

Пресс-бюро сообщило, что суд избрал меру пресечения в отношении Синельникова-Мурылева в виде домашнего ареста до 19 июня 2023 года. Ректора ВАВТ следственный орган подозревает в особо крупной растрате по части четвертой статьи 160 УК РФ. В сторону подозреваемого обвинение пока не предъявляется.

Сторона защиты ректора ВАВТ пока не комментирует сложившуюся ситуацию. Синельников-Мурылев подозревается в хищении более одного миллиона рублей.
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