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Глава Сербии Вучич появился на публике после сообщения о его госпитализации

Политика
Глава Сербии Вучич появился на публике после сообщения о его госпитализации

Сербский лидер Александр Вучич прибыл в город Сокобаня на церемонию открытия моста, несмотря на слухи о плохом состоянии здоровья.

Трансляцию мероприятия вели несколько телеканалов Сербии. Президент посетил городскую выставку и пообщался с журналистами. Во время своего выступления Вучич прокомментировал ситуацию в Косово. Политик не стал обсуждать слухи о своей госпитализации.

Ранее стало известно, что слухи о плохом самочувствии Вучича оказались ложными. Официального опровержения этой информации не поступало.
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