Глава Сербии Вучич появился на публике после сообщения о его госпитализации

Трансляцию мероприятия вели несколько телеканалов Сербии. Президент посетил городскую выставку и пообщался с журналистами. Во время своего выступления Вучич прокомментировал ситуацию в Косово. Политик не стал обсуждать слухи о своей госпитализации.