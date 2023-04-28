Глава Сербии Вучич появился на публике после сообщения о его госпитализации

Сербский лидер Александр Вучич прибыл в город Сокобаня на церемонию открытия моста, несмотря на слухи о плохом состоянии здоровья.
Трансляцию мероприятия вели несколько телеканалов Сербии. Президент посетил городскую выставку и пообщался с журналистами. Во время своего выступления Вучич прокомментировал ситуацию в Косово. Политик не стал обсуждать слухи о своей госпитализации.
Ранее стало известно, что слухи о плохом самочувствии Вучича оказались ложными. Официального опровержения этой информации не поступало.