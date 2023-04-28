Огонь охватил восемь жилых домов в деревне Корнилово Курганской области

Мощный пожар произошел в деревне Корнилово, расположенной в Курганской области. Соответствующую информацию предоставило МЧС России.
По имеющейся информации, огонь охватил восемь частных домов и надворных построек. При этом площадь ландшафтного возгорания достигла 150 гектаров.
В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб. Как отметили в ведомстве, местных жителей уже эвакуировали из опасного района. Никаких сведений о пострадавших к текущему моменту не поступало.
Ранее сообщалось о гибели четверых человек в Белгородской области. Жители региона попытались на автомобиле пересечь поле в районе села Журавлевка, но машина подорвалась на мине.