Источник ФАН раскрыл новые детали трагедии с подрывом машины на мине в Белгородской области

Три мужчины и женщина находились в автомобиле, который подорвался на мине в Белгородской области. Детали происшествия раскрыл источник ФАН.
Уточняется, что специалистам пока не удалось добраться до граждан. Сначала поле предстоит исследовать саперам, чтобы определить тип взрывного устройства.
Пока рано говорить, какая именно мина стала причиной происшествия, объяснил источник Федерального агентства новостей. По его словам, орудие может быть как времен Великой Отечественной войны (ВОВ), так и современным.
Мужчина 1972 года рождения ранее подорвался в результате детонации мины «Лепесток» на кладбище в Донецке. Его доставили в больницу.