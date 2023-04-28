В Подмосковье 1 мая откроется онлайн-выставка об истории и традициях праздника

Начальник архивного отдела Инна Акиньшина рассказала, что посетители сайта узнают много интересной информации об истории создания и традициях празднования Первого мая. С виртуальной выставкой можно ознакомиться в разделе «Архивный отдел» сайта администрации городского округа Ступино, а с документами по адресу: Ступино, улица Юности, дом 2.