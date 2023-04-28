В Подмосковье 1 мая откроется онлайн-выставка об истории и традициях праздника

В честь Дня труда архивный отдел администрации Ступина организовал виртуальную выставку «Мир, труд, май». Она откроется в Подмосковье 1 мая. Об этом сообщает 360.
Начальник архивного отдела Инна Акиньшина рассказала, что посетители сайта узнают много интересной информации об истории создания и традициях празднования Первого мая. С виртуальной выставкой можно ознакомиться в разделе «Архивный отдел» сайта администрации городского округа Ступино, а с документами по адресу: Ступино, улица Юности, дом 2.
«В архивных документах можно увидеть, как на предприятиях, совхозах, колхозах, стройках с энтузиазмом и вдохновением работают трудящиеся и встречают 1 мая новыми достижениями», – рассказала Акиньшина.
Ранее в московском центре «Зотов» открылась новая выставка. Она называется «Логос: голос конструктивизма» и будет открыта для посещений до 6 августа.