В результате ДТП в Курганской области пострадали 11 человек

В результате аварии пострадал сам шофер и 10 пассажиров, в том числе двое детей 2012 и 2016 года рождения. С различными травмами были госпитализированы в больницы Кургана пять взрослых и один ребенок. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются все обстоятельства произошедшего.