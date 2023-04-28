В результате ДТП в Курганской области пострадали 11 человек

На месте аварии с участием автобуса в Кетовском районе Курганской области работает полиция. Об 11 пострадавших, в числе которых были водитель и двое несовершеннолетних детей, сообщает Telegram-канал «МВД МЕДИА».
По данным канала, 28 апреля около 08:50 утра по местному времени на 33 километре трассы Курган – Целинное в Кетовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Предварительно, водитель общественного транспорта 1962 года рождения не справился с управлением и совершил съезд в кювет.
В результате аварии пострадал сам шофер и 10 пассажиров, в том числе двое детей 2012 и 2016 года рождения. С различными травмами были госпитализированы в больницы Кургана пять взрослых и один ребенок. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Накануне 22 человека пострадали при столкновении маршрутки с опорой освещения в Кирове. Соответствующая информация следует из Telegram-канала «Госавтоинспекция Кировской об