Главком ВМФ России Евменов официально представил нового командующего Балтийским флотом Воробьева

Вице-адмирала Владимира Воробьева официально представили руководству Балтийского флота России в качестве нового командующего. Об этом говорится в заявлении департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны страны.
Как стало известно, знакомство провел главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов. При этом мероприятие состоялось в штабе, расположенном в городе Калининград.
До этого соответствующую должность занимал адмирал Виктор Лиина. Однако ранее военнослужащего назначили командующим Тихоокеанским флотом государства вместо адмирала Сергея Авакянца.