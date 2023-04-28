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Главком ВМФ России Евменов официально представил нового командующего Балтийским флотом Воробьева

Армия
Главком ВМФ России Евменов официально представил нового командующего Балтийским флотом Воробьева

Вице-адмирала Владимира Воробьева официально представили руководству Балтийского флота России в качестве нового командующего. Об этом говорится в заявлении департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны страны.

Как стало известно, знакомство провел главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов. При этом мероприятие состоялось в штабе, расположенном в городе Калининград.

До этого соответствующую должность занимал адмирал Виктор Лиина. Однако ранее военнослужащего назначили командующим Тихоокеанским флотом государства вместо адмирала Сергея Авакянца.
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